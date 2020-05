A informação foi avançada em conferência de imprensa, na cidade da Praia, pelo diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, para fazer o ponto de situação da doença no país, indicando que os doentes em isolamento reduziram-se para 223.

O país já diagnosticou um total de 435 casos desde 19 de março, quatro óbitos e dois doentes transferidos para os seus países, dando um total neste momento de 206 pessoas que deixaram os isolamentos institucionais.

No habitual comunicado enviado ao início da tarde pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social, o país havia registado um total de 193 casos de doentes recuperados, mais 14 do que o dia anterior, a que se somam mais estes 13, num total de 27 no dia.

A mesma fonte deu conta de mais 14 casos novos, dos quais 13 em Santiago e um em São Vicente, uma grávida transferida da ilha do Sal e que já tinha tido dois resultados positivos para o teste rápido de pesquisa de anticorpos.

O diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto informou que o país tem neste momento 478 pessoas em quarentena, a maioria na cidade da Praia (315).

Relativamente aos testes rápidos de pesquisa de anticorpos, que têm sido realizados em grande escala na Praia, já com mais de 5.000, Jorge Barreto disse que deverão passar a ser realizados com mais abrangência e em outras ilhas, tendo em conta ao caso do Sal, ilha que até agora não tinha registado qualquer caso da doença.

"Estes testes para pesquisa de anticorpos dão-nos a informação apenas se as pessoas já teriam tido contacto ou não com o novo coronavírus e se já teriam desenvolvido anticorpos", realçou o porta-voz do Ministério da Saúde.

No habitual encontro com a imprensa, Jorge Barreto falou ainda sobre o uso de máscaras, tendo em conta que a maioria dos cabo-verdianos vão voltar ao serviço a partir de terça-feira, reconhecendo que esse equipamento de proteção "incomoda", mas que as pessoas terão de se habituar a ele.

Por outro lado, aconselhou os trabalhadores a mudar as máscaras pelo menos de quatro em quatro horas e cada serviço e empresa de gerir os seus funcionários, continuar em teletrabalho, caso for possível, por forma aumentar a proteção e a reduzir o risco de transmissão da doença.

O total de 435 casos de covid-19 em Cabo Verde são distribuídos pelas ilhas de Santiago (375), Boa Vista (56, todos recuperados) e São Vicente (4, três deles recuperados).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 369 mil mortos e infetou mais de seis milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,5 milhões de doentes foram considerados curados.

