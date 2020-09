O RGPH-2020 previa que o período de recolha de dados no terreno tivesse lugar de 16 a 30 de junho último, mas essa operação já tinha sido adiada, sem nova data, em 28 de abril, cerca de um mês depois de diagnosticados os primeiros casos de covid-19 no arquipélago.

De acordo com informação do INE consultada hoje pela Lusa, após uma reunião com parceiros técnicos e financeiros da instituição, realizada na terça-feira, foi definido o período de 16 a 30 de junho de 2021 "a nova data para a recolha dos dados" do quinto RGPH em Cabo Verde.