Durante um almoço-comício em Vagos, Sebastião Bugalho afirmou que, desde as eleições legislativas de 10 de março, já se ouviu do PS "muitas coisas diferentes".

"Vamos chumbar o orçamento, não temos a certeza, estamos a pensar, vamos chumbar o orçamento, afinal não sabemos, logo se vê. Úrsula Von der Leyen foi uma ótima presidente de Comissão [Europeia], afinal está feita com a extrema-direita, o Chega e o PSD são iguais, o Chega e o PSD são diferentes", enumerou.

E como se aproxima o momento "em que o país toma uma decisão sobre o país e sobre o lugar que Portugal quer ter no futuro da Europa", o candidato da AD pediu aos portugueses que deem força "à voz que vai defender e representar os portugueses na Europa", depois da guerra, do alargamento e com um novo quadro financeiro plurianual.

"Quais é que são os fundos que queremos? Como é que vamos negociar e como é que nos vamos posicionar? Que voz é que queremos ter? Quanta força pode ter essa voz?", questionou.

