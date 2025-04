Bruxelas em contacto com autoridades de Portugal e Espanha para conhecer causa do apagão

Bruxelas, 28 abr 2025 (Lusa) -- A Comissão Europeia disse hoje estar em contacto com as autoridades de Portugal e Espanha e com a rede europeia de operadores para compreender a causa e o impacto do corte maciço no abastecimento elétrico na Península Ibérica.