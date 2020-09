O projeto, cujo título, em tradução livre, diz 'Confrontar o Daltonismo no Desporto', é promovido pela Rede do Futebol Europeu para o Desenvolvimento (EFDN, na sigla inglesa), integrando não só o futebolista do Manchester United e a atleta do Lyon como o antigo internacional e agora treinador Petit, ele próprio daltónico.

O projeto é financiado com fundos europeus do programa ERASMUS+ e inclui várias instituições internacionais, de Inglaterra à Islândia e Roménia, entre outros, tendo sido lançado no dia de hoje, que é Dia Mundial do Daltonismo.

Kathryn Albany-Ward, fundadora da ONG Colour Blind Awareness, que se associa ao projeto, destaca, citada em comunicado da Federação Portuguesa de Futebol, a associação do projeto às jornadas da Liga das Nações, com o papel de "embaixadores de alto nível", não só os portugueses como também Gylfi Sigurdsson, um dos 'capitães' da Islândia.

"Certamente, haverá muitos jogadores com essa condição que enfrentam dificuldades no futebol por causa disso. Por isso, é tão importante sensibilizar as pessoas para o problema. Por vezes, pequenas mudanças na escolha das cores ou na sinalética nos estádios podem fazer uma grande diferença", explica Bruno Fernandes, num vídeo divulgado pela FPF.

Se o médio destaca o futebol como "uma língua universal" e que deve "ser sempre uma experiência de inclusão", Jéssica Silva lembra, no Instagram, os dados do daltonismo: "Sabiam que um em cada 12 homens e uma em cada 200 mulheres sofrem de daltonismo?", questiona.

A campeã europeia pelo Lyon pede que se faça "mais para que o futebol seja acessível a todos eles e elas".

