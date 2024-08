A banda Britpop, conhecida pelos seus êxitos intemporais como "Wonderwall" e "Don't Look Back in Anger", anunciou que a digressão terá início a 04 e 05 de julho de 2025 em Cardiff, no País de Gales, antes de passar para quatro datas em Manchester, quatro no estádio de Wembley, em Londres, duas em Edimburgo e duas em Dublin, onde a digressão terminará a 17 de agosto.

A banda adianta que os bilhetes para a digressão estarão à venda a partir das 09:00 de sábado.

De acordo com o 'site' da banda, "estão em curso preparativos para levar o 'Oasis Live '25' a outros continentes no final do próximo ano".

Os Oasis separaram-se em 2009, após muitos anos de quezílias internas, com Noel Gallagher a abandonar oficialmente a banda pouco antes de uma atuação num festival perto de Paris.

Mesmo antes da dissolução, os irmãos já mantinham uma relação difícil há muito tempo e não se terão falado durante anos após a separação.

Embora os irmãos Gallagher não tenham atuado juntos desde então, ambos tocam regularmente músicas dos Oasis nos seus concertos a solo.

Os rumores de uma possível reunião foram amplificados no passado fim de semana, quando Liam Gallagher respondeu nas redes sociais a relatos não confirmados de que a banda tocava no Estádio de Wembley, em Londres, e no Heaton Park, em Manchester.

Os Oasis já atuaram por diversas em Portugal.

