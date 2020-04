A chegada dos médicos cubanos ao aeroporto internacional da Praia aconteceu durante a madrugada e, conforme anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, serão distribuídos nos próximos dias "por todas as ilhas" do país.

"Este exemplo de cooperação triangular é, para Cabo Verde, muito importante. Em tempo recorde, cerca de 10 dias, montámos um projeto de um pouco mais de meio milhão de euros, financiados pelo Luxemburgo, Cuba e Cabo Verde", afirmou Luís Filipe Tavares, na cidade da Praia, numa conferência de imprensa em que as três partes apresentaram a missão dos médicos cubanos.

A equipa médica cubana inicia a missão em Cabo Verde no âmbito de uma cooperação tripartida que incluiu ainda o Luxemburgo, que a financia, para reforçar o apoio do país no combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

"Mostra que quando os países são solidários, podemos fazer grandes coisas", enfatizou Luís Filipe Tavares.

Na apresentação da missão, a embaixadora de Cuba em Cabo Verde, Rosa Wilson, destacou tratar-se de uma brigada especializada em "catástrofes e epidemias", que integra especialistas com "grande experiência".

A diplomata reconheceu ainda a importância deste acordo tripartido com Cabo Verde, cuja cooperação bilateral se iniciou ainda antes da independência nacional, e com o Luxemburgo: "É um exemplo de cooperação norte-sul, que é muito necessária nesta altura de pandemia e que deve permanecer no futuro".

A chegada da brigada cubana acontece no dia em que as autoridades cabo-verdianas confirmaram mais nove casos de covid-19 no arquipélago, todos na Praia, ilha de Santiago.

"Desejo-vos sucesso, agradecendo-vos pelo vosso empenho em ajudar os outros e de trabalhar longe dos que vos são queridos em tempos incertos", reconheceu, também na apresentação da missão, a encarregada de negócios da embaixada do Luxemburgo na Praia, Angèle da Cruz.

Cabo Verde conta atualmente com 82 casos da covid-19, distribuídos pelas ilhas da Boa Vista (52), de Santiago (29) e de São Vicente (01). Um destes casos, um turista inglês de 62 anos -- o primeiro diagnosticado com a doença no país, em 19 de março -, acabou por morrer na Boa Vista, enquanto outro dos doentes já foi dado como recuperado.

Desde sábado que está em vigor um segundo período de estado de emergência, mantendo-se suspensas as ligações interilhas e a obrigação geral de confinamento.

A declaração do atual estado de emergência prevê para as ilhas da Boa Vista, Santiago e São Vicente, todas com casos de covid-19, que permaneça em vigor até às 24:00 de 02 de maio. Nas restantes seis ilhas habitadas, sem casos diagnosticados de covid-19, a prorrogação do estado de emergência é mais curto, até às 24:00 de 26 de abril.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou perto de 184 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Cerca de 700 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

