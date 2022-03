De acordo com a polícia científica cabo-verdiana, a detenção foi feita através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo - Brigada de Investigação de Tráfico Estupefaciente, no âmbito do combate ao narcotráfico.

O homem, de 25 anos, foi detido no domingo durante o controlo de passageiros, em flagrante delito, após o desembarque num voo da TAP, no Aeroporto Internacional Cesária Évora, em São Vicente.

Na sua posse tinha 6,160 quilos de cocaína em forma de pó e agora é suspeito da prática de um crime de tráfico internacional de droga.

O homem foi presente ao Tribunal da Comarca de São Vicente na segunda-feira para o primeiro interrogatório de arguido detido e aplicação de medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva, ainda segundo a PJ.

