O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luiz Edson Fachín, apresentou os dados preliminares do cadastro de novos eleitores, aberto a jovens entre 16 e 18 anos, para quem o voto é facultativo.

Fachin especificou que até quarta-feira, quando se encerrou o recenseamento de novos eleitores, estavam inscritos um total de 2.042.817 jovens que, uma vez confirmados os seus dados, "poderão comparecer às urnas para exercer o nobre e digno direito de voto".

O magistrado comemorou a impressionante resposta da juventude a uma campanha que o próprio TSE promoveu e que foi apoiada sobretudo pelos partidos de oposição ao Governo liderado pelo Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que evitou promover essa iniciativa.

Fachin não comentou a falta de apoio do Governo à campanha, mas valorizou a "adesão espontânea dos partidos, da sociedade civil e de toda a sociedade brasileira a esse movimento".

A campanha pelo voto jovem foi promovida inclusive por algumas das figuras mais renomadas do 'show business' brasileiro, como a cantora Anitta, e até por artistas estrangeiros, como o ator norte-americano Leonardo Di Caprio.

Os brasileiros foram às urnas para as eleições municipais de 2020, quando o universo total de eleitores ficou em torno de 147 milhões. O total de eleitores aptos a votar em outubro próximo se aproxima de 150 milhões, segundo as previsões do TSE.

Até agora, as pesquisas para as eleições presidenciais colocam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como o claro favorito, que acumula pouco mais de 40% das intenções de voto, com cerca de 10 pontos à frente de Bolsonaro, que aspirará à renovação do mandato.

