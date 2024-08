O número representa um aumento de 4,68% acima da contagem populacional feita pelo Censo realizado pelo IBGE no país em 2022.

Segundo os dados publicados no Diário Oficial da União, o estado de São Paulo é o mais populoso do Brasil com 45,9 milhões de habitantes, seguido de Minas Gerais (21,3 milhões) e do Rio de Janeiro (17,2 milhões).

Já os estados menos populosos do país sul-americano são Roraima (716 mil habitantes), Amapá (802 mil) e Acre (880 mil).

Na semana passada, o Governo brasileiro informou que os nascimentos no Brasil estão a baixar, tendência que fará com que a população do país diminua a partir de um máximo de 220 milhões de habitantes em 2041 e, então, passe a cair para menos de 200 milhões em 2070.

Para o IBGE, o crescimento populacional vai desacelerar e, depois de 2041, "quando a população atingirá o seu valor máximo de 220.425.299 habitantes", deve diminuir "até chegar aos 199.228.708 habitantes em 2070".

