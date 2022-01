Brasil registou mais 28 mortes e 1.721 novas infeções nas últimas 24 horas

O Brasil registou mais 28 mortes e 1.721 novas infeções por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados do Governo, e as autoridades permanecem em alerta em relação aos surtos detetados em cinco navios de cruzeiro atracados no país.