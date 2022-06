O levantamento indicou que no ano passado houve um recuo de 6,5% dos homicídios no Brasil face a 2020, porém, apesar da melhoria, o país ainda convive com índices elevadíssimos de violência extrema.

O anuário mostrou que o país sul-americano tem uma taxa de 22,3 mortes violentas por 100 mil habitantes.

No que respeita ao perfil das vítimas de homicídios no Brasil os números mostraram que 77,9% são negros, 50% têm entre 12 e 29 anos, e 91,3% são do sexo masculino.

Entre 2013 e 2021, o levantamento detetou que 84,1% das vítimas de homicídios no Brasil eram negras.

A taxa de brancos assassinados no período no país foi de 1,0 para cada 100 mil habitantes e a de negros 4,5.

A violência tem crescido especialmente na região norte do Brasil, onde está localizada a floresta amazónica e que tem a segunda menor população, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 18,9 milhões de habitantes.

A região norte concentrou 13 das 30 cidades mais violentas em 2021.

Segundo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a taxa de violência letal nesta zona do país foi 38% superior à média nacional.

Isto ocorreu porque em todas as outras regiões do Brasil os índices de homicídio caíram (no sudeste e no nordeste 7,9%, no centro-oeste 13,5% e no sul 7,4%) enquanto no norte houve um aumento de 7,9%.

O estado do Amapá, localizado no norte do Brasil, teve aumento de 53% no total de homicídios em 2021, seguido pela Bahia (44,9%), no nordeste, Amazonas (39,1%), também no norte, Ceará (37%), no nordeste, e Roraima (35,5%), no norte do país.

CYR // LFS

Lusa/Fim