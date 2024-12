O número excederia o recorde anterior, os 6,3 milhões de turistas estrangeiros que chegaram em 2019, antes da crise causada pela pandemia de covid-19, frisou Sabino numa conferência de imprensa virtual com correspondentes estrangeiros.

Somente até outubro, mais de 5,4 milhões de visitantes internacionais visitaram o país sul-americano, o que representa um aumento de 13,4% face ao mesmo período de 2023, de acordo com dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) recolhidos em parceria com o Ministério do Turismo e a Polícia Federal.

A maior parte dos visitantes estrangeiros que chegaram ao Brasil neste ano até outubro veio da Argentina, que se mantém como o principal emissor de turistas para o Brasil, com mais de 1,58 milhões de visitantes desde o início de 2024, de acordo com a Embratur.

Em segundo lugar, estão os visitantes dos Estados Unidos, mais de 572.338 até o momento, seguidos pelo Chile, com 518.345.

Além disso, países europeus como França, Portugal, Alemanha, Reino Unido, Itália e Espanha somam, juntos, 829.320 turistas que atravessaram o Atlântico para visitar o Brasil.

O Governo brasileiro espera que, em 2025, seja alcançado um resultado melhor, de cerca de sete milhões de turistas estrangeiros, segundo o ministro, que garantiu que as autoridades estão a trabalhar "com grande vigor, muita determinação" para melhorar esses números.

Um dos grandes desafios do turismo no país, de acordo com as autoridades locais, é distância dos mercados que concentram o maior número de viajantes, já que "a maioria dos turistas viaja a um raio de 500 quilómetros" da sua residência.

"O Brasil não recebe 30 ou 40 milhões de turistas estrangeiros por esses motivos", disse Sabino.

Como o Brasil está longe dos grandes mercados internacionais, Sabino lembrou que o turismo brasileiro vive do seu próspero mercado doméstico.

Na temporada de 2025, 65 milhões de brasileiros devem-se movimentar no seu próprio país, de acordo com o ministro.

O chefe da pasta de turismo enfatizou também que, em 2025, o Brasil receberá grandes eventos, como a cimeira climática da ONU, a COP30, na cidade de Belém, e concertos internacionais.

