De acordo com um comunicado emitido pelo Governo brasileiro, Albares expressou a plena confiança da Espanha no potencial de crescimento do Brasil, um país considerado importante e com vasto investimento de empresas espanholas.

Após destacar a importância do multilateralismo, Albares terá parabenizado seu colega brasileiro pelo início das negociações para a futura entrada do Brasil na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) num almoço celebrado em Madrid, Espanha.

Segundo a agência Efe, ambos os ministros reiteraram o seu compromisso com a ratificação do Acordo de Associação entre a União Europeia e o Mercosul (bloco económico formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai), que reunirá duas regiões que partilham valores e interesses e promoverá o crescimento económico e social de ambos os lados do Atlântico.

Durante a reunião, o ministro espanhol lembrou o compromisso de seu país com a recuperação da crise sanitária provocada pela pandemia na América Latina, objetivo que inclui os compromissos de entrega de vacinas contra a covid-19 e suprimentos médicos.

Da mesma forma, Albares considerou que a pandemia constitui uma "boa oportunidade" para aprofundar as relações entre a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID) e a Agência Brasileira de Cooperação, que poderá ser ampliada no campo cultural, tendo em vista a celebração do Bicentenário da Independência do Brasil ou a grande demanda pelo ensino do espanhol no país sul-americano.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou uma foto do encontro entre França e Albares na rede social Teitter frisando que os ministros discutiram a Parceria Estratégica Brasil-Espanha, bem como o comércio, investimentos e cooperação nas áreas de saúde e defesa.

CYR//RBF

Lusa/Fim