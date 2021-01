Braga ativa plano para os sem-abrigo em nível amarelo devido ao frio

Braga vai ativar o Plano de Contingência para Pessoas em Situação de Sem-abrigo no nível amarelo, devido à previsão de temperaturas até dois graus negativos, entre as 19:00 de hoje e as 09:00 de quinta-feira, informou o município.