O anúncio foi feito hoje pelo governador do Banco Nacional de Angola (BNA), José de Lima Massano, prometendo que o pagamento de pensões "será desconcentrado" através do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) que passou a ser membro do Sistema de Pagamentos de Angola.

"E, por isso, vai poder (o INSS), tão logo tenha as condições operacionais para o efeito, fazer este acerto e, em função das solicitações dos pensionistas, eles passarem a receber o que lhes é devido no banco da sua escolha", disse.