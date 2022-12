"Chamada telefónica construtiva com o ministro do Exterior azeri, Jeyhun Bayrámov", indicou Borrell numa publicação na sua conta na rede social Twitter.

O político socialista espanhol afirmou ter falado com Bayrámov, titular da diplomacia azeri, sobre a "necessidade de liberdade de circulação e o acesso humanitário através do corredor de Lachin", a ligação terrestre com Nagorno-Karabach, bloqueado por Baku desde 12 de dezembro.

Borrel acrescentou que falaram da "importância de manter a estabilidade e a presença da UE na região" na sequência do encerramento da missão de observação comunitária EUMCAP, que tinha sido destacada no lado arménio da fronteira entre a Arménia e o Azerbaijão e que completou o seu mandato a 19 de dezembro.

A UE vai avaliar com uma equipa de transição o envio de outra missão de longo prazo.

A EUMCAP foi enviada a 20 de outubro após um acordo entre o Conselho Europeu e dirigentes da Arménia, Azerbaijão e França, com o objetivo de supervisionar, analisar e informar sobre a situação no terreno.

A autoproclamada república de Nagorno-Karabach, situada em território do Azerbaijão, está povoada por arménios étnicos e enfrenta por estes dias uma das maiores escaladas de tensão desde a guerra no outono de 2020.

