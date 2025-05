"IRREVERSIBLE" (Irreversível, em português) é uma experiência que "pretende sensibilizar as novas gerações para os desafios ecológicos e sociais do presente", segundo um comunicado de imprensa.

"É a primeira vez que reúno obras que transformam as minhas ideias políticas e mais provocatórias em objetos artísticos pensados para espaços mais pequenos [...]. Acredito que nesta exposição coloco o dedo na ferida", disse Bordalo II à imprensa na capital francesa, salientando os retratos de animais criados a partir de resíduos plásticos, desta vez iluminados, para representar a "perda de biodiversidade causada pela ação humana".

Além disso, o artista irá estrear a nova série "Provocs", em que explora "uma linguagem estética e política mais crua, pensada para deixar as pessoas desconfortáveis".

"As obras expostas não são apenas instalações - são provocações. O artista propõe uma leitura do espaço público, dos seus símbolos e contradições, convocando o visitante a repensar o seu papel enquanto cidadão e agente de transformação", refere o comunicado.

A exposição com entrada gratuita acontece "num espaço bruto e não convencional de 300 metros quadrados" na galeria Mathgoth, uma referência na arte urbana, de quarta-feira a domingo, até 28 de junho, contando com a presença do artista no dia 24 de maio pelas 15:00 horas locais.

A peça principal alusiva à guerra, "um grande míssil em acrílico que repousa sobre um pedestal", recheado de inúmeras figuras que representam os inocentes e os mais vulneráveis, desde crianças, famílias a idosos, cujas vidas são "destruídas por conflitos desencadeados por outros", funciona como "um presságio da catástrofe prestes a acontecer".

Este "aviso para todos os que tiveram a sorte de nascer do lado 'certo' do mundo", pretende alertar para o conflito na Faixa de Gaza, onde Israel tem bloqueado a assistência e a distribuição de ajuda humanitária há mais de dois meses.

A ofensiva israelita no território palestiniano, desencadeada pelo ataque do grupo islamita palestiniano Hamas em 07 de outubro de 2023, que matou cerca de 53.500 pessoas, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde local.

O ataque do Hamas causou a morte de 1.218 pessoas do lado israelita, a maioria civis, segundo uma contagem da agência noticiosa France-Presse baseada em dados oficiais.

Artur Bordalo (Bordalo II - o primeiro era o avô, o artista plástico Real Bordalo, que morreu em junho de 2017, aos 91 anos), nascido em Lisboa, em 1987, começou pelo 'graffiti', que o preparou para o trabalho pelo qual se tornou conhecido: esculturas feitas com recurso a lixo e desperdícios, abordando questões como o consumismo excessivo e a inação face aos desafios ambientais.

Nos últimos anos tem espalhado por todo mundo "Big Trash Animals" ("Grandes Animais de Lixo"), retratos de animais feitos com aquilo que os destrói, tendo o seu trabalho presente em todo o mundo.

Em Portugal, é possível ver-se animais criados por Bordalo II em cidades como Lisboa, Estarreja, Loures, Vila Nova de Gaia, Faro, Coimbra, Águeda e Covilhã.

