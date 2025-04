O ex-presidente brasileiro passou mal na cidade de Santa Cruz e já foi transferido de helicóptero para um centro médico em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte.

"A princípio, meu pai, desde o início da manhã, vem sentindo fortes dores abdominais. Mesmo assim, iniciou suas atividades e, no percurso, não aguentando mais as dores, foi levado ao hospital de Santa Cruz, onde foi avaliado com reflexos de aderências (consequências permanentes da facada que sofreu) e, então, foi sedado para exames," escreveu na rede social X Carlos Bolsonaro, vereador e filho do ex-presidente.

"Agora, conforme fui informado, está acordado e lúcido, sendo transferido de helicóptero para Natal (RN), para uma unidade hospitalar com mais recursos", acrescentou.

Bolsonaro, de 70 anos, está na região nordeste do país em turnê política, onde busca apoio para um projeto de amnistia para condenados pela Justiça por participação na tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos três poderes do Estado em Brasília foram atacadas.

O deputado federal Luciano Zucco, do Partido Liberal, mesma sigla do ex-presidente, afirmou num vídeo divulgado nas redes sociais que Bolsonaro está estabilizado.

"Ele já está estabilizado", mas mesmo assim foi "transportado de helicóptero para Natal, onde provavelmente ficará hospitalizado, mas os relatos são positivos" e "ele já está melhor do desconforto que sofreu", explicou o parlamentar.

O Partido Liberal informou em nota que "está profundamente consternado com o ocorrido e mantém suas orações pela plena recuperação do presidente Bolsonaro, confiando em Deus para que ele supere mais esse momento difícil".

O líder de extrema direita brasileira sofre de problemas digestivos recorrentes desde que foi esfaqueado no abdómen na cidade de Juiz de Fora, em 6 de setembro de 2018, em meio à sua campanha para as eleições presidenciais daquele ano.

Desde então, em consequência desse ataque, Bolsonaro passou por várias cirurgias e sofreu vários problemas no estômago e no trato intestinal.

CYR

Lusa/Fim