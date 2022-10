"Expectativa de vitória, pelo bem do Brasil. Só tivemos boas notícias nos últimos dias. Se Deus quiser, seremos vitoriosos hoje à tarde. Ou melhor, o Brasil será vitorioso hoje à tarde", disse aos jornalistas do lado de fora da Vila Militar, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde votou.

O presidente brasileiro chegou ao local e votou assim que as urnas foram abertas, por volta das 8:00 locais (11 horas em Lisboa).

Após votar, o candidato saiu da Vila Militar e seguiu para o aeroporto do Galeão para receber a equipa de futebol do Flamengo, que no sábado venceu o Athletico Paranaense num jogo disputado no Equador e se tornou tricampeã da Taça Libertadores da América.

Bolsonaro enfrenta hoje o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) numa eleição marcada pela polarização política e muita tensão.

Na primeira volta das eleições realizadas em 02 de outubro, Lula da Silva venceu com 48,4% dos votos face a 43% dos votos que Bolsonaro obteve.

As sondagens divulgadas na véspera do sufrágio indicam que o Presidente brasileiro estaria atrás do candidato 'petista', mas a previsão é de seja uma eleição muito disputada com possibilidade de vitória para os dois lados.

Em causa nestas eleições estão duas personalidades antagónicas que dividiram o país em dois numa polarização nunca antes vista na sociedade brasileira.

Os mais de 156 milhões de eleitores poderão votar até às 17:00 de Brasília (20:00 em Lisboa) nas mais de 570 mil urnas eletrónicas espalhadas por 5.570 cidades do país.

