Na terça-feira, o índice PSI-20 fechou com uma queda de 1,10%, para 4.260,88 pontos, acompanhando a tendência europeia.

As principais descidas foram da Mota-Engil, com uma descida de 3,82%, para 1,41 euros, e, em sentido contrário, os CTT subiram 3,32%, para 2,65 euros, seguidos da Altri, com um aumento de 3,05%, para 4,59 euros.

Na Europa, as bolsas ficaram no vermelho, com uma queda generalizada, destacando-se Paris, que caiu 1,59%, e o Ibex 35, em Madrid, a registar um decréscimo de 1,78%.

