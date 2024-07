No Parque de Campismo de São Gião, no concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, onde visitou o acampamento de jovens bloquistas, Mariana Mortágua salientou que à medida que as temperaturas aumentam "vai ser preciso criar novas proteções de trabalho".

Frisando que "é preciso ter novas proteções no trabalho", a líder do BE disse ter recebido denúncias nos últimos dias de trabalhadores de supermercados, que estiveram expostos "a temperaturas de 40 e 38 graus durante oito horas" por avaria nos sistemas de ar condicionado.

"O BE vai apresentar novas medidas em setembro para proteger quem trabalha ao calor, assim que abrir a atividade legislativa, para haver limites de temperaturas sob as quais as pessoas podem estar a trabalhar, desde a quantidade de horas, medidas de proteção como acesso a água, descanso e material de proteção", anunciou Mariana Mortágua.

A coordenadora dos bloquistas desafiou ainda o Governo a tomar medidas de proteção aos trabalhadores expostos ao calor, tal como existem para proteger os cidadãos dos incêndios e de todos os riscos associados às alterações climáticas, para evitar mortes prematuras e acidentes de trabalho.

"Várias medidas podem ser tomadas, desde logo o reforço da fiscalização da Autoridade das Condições de Trabalho e um papel legislativo para clarificar quais são as condições de proteção dos trabalhadores ao sol", sustentou.

Mariana Mortágua pretende que seja definido o máximo de temperatura a que os trabalhadores podem estar expostos, bem como os períodos de pausa, sobretudo para trabalhadores agrícolas, de estufas e da construção civil, que estão mais expostos, e garantido o acesso a água e material de proteção.

Para a líder do BE, todas estas medidas podem estar na lei, sendo que é preciso também uma fiscalização maior.

"O aquecimento global veio para ficar e nos adaptamos ou vamos assistir a mais mortes e acidentes de trabalho provocados pelo calor", sublinhou.

Para sustentar a sua posição, Mariana Mortágua socorreu-se de um relatório da Organização Internacional do Trabalho divulgado hoje, que alerta para novos casos de morte e acidentes de trabalho provocados pelo aumento da temperatura.

AMV // ACL

Lusa/fim