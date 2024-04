"Chega de atrasos, chega de desculpas. A hora de agir é agora", declarou Blinken aos jornalistas na Jordânia pouco antes de partir para Israel, no âmbito da sua sétima viagem à região desde o início da guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o Hamas, há mais de seis meses.

A proposta de trégua na guerra entre Israel e o Hamas foi apresentada durante uma reunião realizada na segunda-feira no Cairo com o Egito e o Qatar, dois dos países mediadores nas negociações.

A delegação do Hamas regressou a Doha (no Qatar, onde o braço político do grupo islamita está sediado) e deverá dar uma resposta "o mais rapidamente possível", disse à agência France Presse (AFP) uma fonte próxima do movimento islamita palestiniano.

A proposta prevê um cessar-fogo de 40 dias e a libertação de milhares de prisioneiros palestinianos em troca de reféns na Faixa de Gaza, segundo meios de comunicação israelitas.

