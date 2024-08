As declarações foram feitas pelo chefe da diplomacia dos Estados Unidos após uma reunião de duas horas e meia com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, no âmbito da sua nona missão de emergência ao Médio Oriente desde o início do atual conflito no território palestiniano ocupado.

Blinken já tinha referido hoje que era chegado o momento de concluir um acordo de cessar-fogo em Gaza que devolveria a Israel os reféns detidos pelo Hamas e ajuda humanitária aos palestinianos após mais de 10 meses de combates devastadores em Gaza.

PL // PDF

Lusa/fim