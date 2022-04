José Manuel Imbamba, que falava no final da audiência concedida pelo Presidente angolano, João Lourenço, disse à saída do Palácio Presidencial, à Cidade Alta, que o encontro "se impunha pelo momento que vive o país".

"É um encontro que se impunha pelo momento que estamos a viver, estamos num ano eleitoral e foi o tema que ocupou a maior parte do tempo, os conselhos devidos que como igreja tivemos que dar", afirmou o arcebispo aos jornalistas.

Segundo o presidente da CEAST, os conselhos da Igreja Católica surgem para que a hora que se está a viver se "eleve na dignidade de cidadãos, na dignidade de irmãos que sabem conviver na diferença, na dignidade daqueles que querem construir juntos um país inclusivo, um país para todos".

Angola realiza as próximas eleições gerais, pela quinta vez na história política do país, em agosto deste ano.

O encontro com João Lourenço, referiu o líder católico, serviu também para "relançar caminhos de cooperação em relação aos problemas que têm a ver com a pobreza, a miséria, a fome, as vias de comunicação".

"Portanto, todas estas vias que devem estar ao dispor de todos para diminuir alguns problemas sociais que as nossas comunidades enfrentam", rematou o também arcebispo de Saurimo, província angolana da Lunda Sul.

José Manuel Imbamba esteve no encontro acompanhado pelo arcebispo de Luanda, Filomeno Vieira Dias.

DYAS // LFS

Lusa/Fim