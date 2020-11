A vantagem do Presidente cessante diminuiu após o dia da eleição, quando os funcionários estaduais começaram a processar os votos enviados pelo correio, forma de votação que foi fortemente favorável a Biden depois de Trump ter passado meses, sem apresentar provas, que tal levaria a uma fraude generalizada.

Desconhece-se ainda quantos boletins de voto faltam contabilizar.

Se a margem de vitória for inferior a 1%, a lei da Pensilvânia obriga a uma recontagem.

Trump, que precisa de vencer a Pensilvânia para manter viva a ideia de se manter na Casa Branca, pediu na quarta e quinta-feira para se parar a contagem de votos no estado.

Segundo as últimas projeções, Biden conta com 264 delegados no Colégio Eleitoral (embora alguns meios questionem os 11 delegados no Arizona) e precisa de 270 para se proclamar vencedor, tendo também consumado hoje de manhã uma reviravolta no estado da Geórgia, que o coloca na dianteira, o que lhe pode garantir a vitória.

Trump, que quinta-feira insistiu nas denúncias de que é objeto de fraude eleitoral, sem apresentar provas, tem 214 delegados assegurados no Colégio Eleitoral.

JSD // EL

Lusa/Fim