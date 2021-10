A delegação norte-americana incluiu ainda o secretário de Estado, Antony Blinken, o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, e a primeira-dama, Jill Biden.

"É bom estar de volta", disse Joe Biden à chegada ao Vaticano, lembrando que já tinha ali estado na condição de vice-Presidente dos EUA, durante a presidência de Barack Obama.

Biden iniciou hoje no Vaticano uma viagem de cinco dias pela Europa que o levará no sábado à vizinha Roma, para participar na cimeira do G20, e posteriormente a Glasgow para a conferência climática COP 26.

Na véspera do encontro entre Biden e o Papa Francisco, a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse prever "um diálogo caloroso e construtivo entre os dois líderes".

"Há uma grande concordância e sobreposição de pontos de vista entre o Presidente (Biden) e o Papa Francisco em várias questões: pobreza, combate à crise climática, combate à pandemia de covid-19", explicou Psaki.

Após o primeiro encontro com Francisco como Presidente dos Estados Unidos, Biden encontrou-se ainda com o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin.

