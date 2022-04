Em comunicado, Biden disse que a crise climática, a pandemia de covid-19, a repressão política e a corrupção geraram "fluxos migratórios e de refugiados sem precedentes na história moderna da região".

"À medida que nos aproximamos da Cimeira das Américas, o nosso objetivo é mapear uma nova abordagem regional para melhorar a forma como gerimos conjuntamente a migração na região para a próxima década", explicou o Presidente norte-americano.

Biden admitiu que a crise migratória exige "esforços regionais coordenados", para lidar com a migração, abordar as suas causas e combater as redes de tráfico de pessoas.

Sob o tema "Construir um futuro sustentável, resiliente e equitativo", a cimeira abordará também a segurança sanitária após a pandemia de covid-19, a crise climática, a transição para energias limpas, o acesso a tecnologias digitais, o crescimento económico equitativo e o papel da sociedade civil e dos 'media' independentes.

"O apoio à democracia e o respeito pelos direitos humanos estão no centro do compromisso dos Estados Unidos para com os nossos vizinhos nas Américas", concluiu o Presidente.

A IX Cimeira das Américas, que se realizará em Los Angeles de 06 a 10 de junho, será a segunda reunião organizada pelos Estados Unidos após a edição original em Miami, em 1994, criada pela Organização dos Estados Americanos.

