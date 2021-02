"[Os Estados Unidos] devem estar presentes diante do avanço do autoritarismo, em particular das crescentes ambições da China e do desejo da Rússia de enfraquecer a nossa democracia", disse Biden no âmbito de uma visita ao Departamento de Estado.

"Deixei claro ao Presidente [russo, Vladimir] Putin, de uma forma muito diferente do meu antecessor, que acabou o tempo em que os Estados Unidos se submeteram aos atos agressivos da Rússia", acrescentou.

