"É preciso evacuar já. É uma questão de vida ou de morte", disse o Presidente norte-americano, à margem de uma reunião com os seus conselheiros, na Casa Branca, acrescentando que este furacão, considerado "extremamente perigoso", deverá chegar na quarta-feira às costas do estado da Florida.

Na segunda-feira, Biden já tinha falado com o governador da Florida, Ron DeSantis, recordando que o Milton avança com um potencial "devastador".

O furacão Milton, que não deverá ter impacto no leste do México, está a mover-se em direção à Florida com ventos máximos sustentados de 230 quilómetros por hora, de acordo com o Centro Nacional de Furacões.

O Milton é considerado um furacão de categoria quatro -- na segunda-feira atingiu o nível cinco, o máximo -- e está localizado a cerca de 880 quilómetros da cidade de Tampa.

Perante esta situação de emergência, a Casa Branca confirmou que Biden decidiu adiar a viagem que planeava iniciar à Alemanha e Angola, com vista a poder supervisionar os trabalhos de recuperação depois dos estragos recentemente causados também no sudeste do país pelo ciclone Helena.

Biden explicou que pretende cumprir as viagens prometidas num outro momento e que falará ao longo do dia com o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Olaf Scholz.

Um porta-voz do Governo alemão, Steffan Hebestreit, confirmou que a Casa Branca os informou das mudanças antes de as tornar públicas e que Berlim compreende a situação.

RJP // PDF

Lusa/Fim