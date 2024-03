Biden lembra prisão de jornalista norte-americano na Rússia e promete trabalhar pela sua libertação

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinalou hoje o "doloroso" primeiro aniversário da detenção "injusta", na Rússia, do jornalista Evan Gershkovich, colaborador do Wall Street Journal, e prometeu continuar a trabalhar com vista à sua libertação.