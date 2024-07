Biden mostrou-se confiante no plano que os EUA apresentaram para um cessar-fogo no conflito entre Israel e o grupo islamita Hamas, durante uma conferência de imprensa no final da cimeira da NATO em Washington.

"Apresentei um plano pormenorizado para um cessar-fogo. São questões difíceis e complexas. Mas estou decidido a cumprir este plano e em conseguir este acordo", prometeu o líder norte-americano.

"Somos a nação indispensável. As nossas parcerias são importantes", explicou Biden, referindo-se ao papel que acredita que os Estados Unidos podem e devem desempenhar na geopolítica, em particular no caso do conflito do Médio Oriente.

"Temos de estar à altura desse desafio", concluiu Biden, referindo-se aos esforços que a diplomacia norte-americana continua a fazer naquela região, para conseguir solucionar o conflito que separa Israel, país aliado, e o grupo Hamas.

