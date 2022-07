Segundo um comunicado do gabinete do ministro do Ambiente e da Ação Climática, o Conselho de Coordenação Internacional do Programa 'Man and the Biosphere' [MaB] da UNESCO aprovou recentemente os relatórios de revisão periódica das duas reservas da biosfera, no âmbito do cumprimento das exigências para manter a classificação internacional.

As duas reservas foram criadas em 2011 e integradas na Rede Mundial de Reservas da Biosfera da UNESCO, por decisão do Conselho de Coordenação Internacional do Programa MaB, motivo pelo qual foram reavaliadas ao fim de 10 anos de existência, de acordo com as exigências do Programa MaB.

O Relatório de Revisão Periódica para cada uma das reservas inclui informações e a avaliação das principais atividades e projetos desenvolvidos nas áreas da conservação da biodiversidade e diversidade cultural, desenvolvimento social e ambientalmente sustentável e suporte à investigação, capacitação, monitorização, educação e comunicação.

Portugal tem 12 territórios que são reserva da biosfera da UNESCO, seis no continente (Boquilobo, Gerês-Xurês, Tejo internacional, Meseta Ibérica, Castro Verde e Berlengas), quatro no arquipélago dos Açores (Corvo, Graciosa, Flores e Fajãs de São Jorge) e dois no arquipélago da Madeira (Santana e Ilha de Porto Santo).

Ainda segundo a nota do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, na rede mundial existem atualmente 738 Reserva da Biosferas espalhadas por 134 países.

