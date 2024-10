Mikati sublinhou que o Líbano enfrenta uma das fases mais perigosas da história do país.

"Cerca de um milhão de pessoas estão deslocadas em consequência da guerra devastadora de Israel contra o Líbano", disse Mikati citado pela agência noticiosa oficial libanesa.

"Estamos a lançar um apelo urgente para obter mais ajuda para os civis deslocados", sublinhou o primeiro-ministro dirigindo-se diretamente às Nações Unidas.

As Forças Armadas de Israel confirmaram que iniciaram durante a noite ataques terrestres "limitados, localizados e direcionados" contra "alvos terroristas e infraestruturas do Hezbollah no sul do Líbano".

Nas últimas semanas Israel intensificou os ataques aéreos contra posições do movimento xiita Hezbollah (Partido de Deus) no Líbano.

