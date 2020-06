Beiras e Serra da Estrela protestam contra decisão da CP de reduzir ligações Guarda-Lisboa

A Comunidade intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) insurgiu-se hoje contra a decisão da CP de suspender, sem diálogo com as autarquias ou aviso prévio, diversos comboios do serviço intercidades nas ligações Guarda - Lisboa.