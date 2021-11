À saída da reunião que juntou hoje no Infarmed, em Lisboa, especialistas e políticos para analisar a situação epidemiológica da covid-19, o deputado do BE Moisés Ferreira defendeu que "a vacinação resulta" e que "a melhor forma de fazer face a um recrudescimento dos casos da pandemia" e de "debelar de forma futura e permanente a pandemia é exatamente reforçar a vacinação".

"Aquilo que é absolutamente urgente neste momento é garantir que essa vacinação é acelerada o mais rapidamente possível", pediu.

Outra das ideias defendidas pelos bloquistas para combater a pandemia é a necessidade de aumentar o número de profissionais de saúde.

"Responder à pandemia passa também e essencialmente por reforçar o número de profissionais de saúde e não sobrecarregar os mesmos de sempre", defendeu.

