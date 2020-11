"Faz falta agora o Governo e o PS darem algum passo se quiserem" um "entendimento, que o BE considera muito importante", afirmou a coordenadora bloquista, Catarina Martins, depois de um encontro com o Conselho Nacional de Juventude (CNJ), em Lisboa.

Depois de anunciar as suas 12 propostas para a generalidade no Orçamento, que apresentou como essenciais para viabilizar as contas do executivo para 2021, não houve avanços, a avaliar pelas palavras de Catarina Martins, que, questionada por diversas vezes, não respondeu diretamente se já houve conversações com os socialistas.

"Até ver não houve nenhum sinal sobre essa matéria, mas as votações na especialidade ainda não aconteceram", disse.

E sobre eventuais encontros com o Governo, foi evasiva: "Temo-nos encontrado todos os dias no parlamento, nas várias audições."

NS // SF

Lusa/fim