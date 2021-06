Em comunicado, o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) explica que nas últimas 24 horas se registaram 60 novos casos em Baucau, quase metade dos 139 testes realizados na região, com a taxa de incidência a subir para 12,6 casos por 100 mil pessoas na região.

Em Díli a taxa de incidência é atualmente de 11,5 casos por 100 mil pessoas e a nível nacional está atualmente nos 5 casos por 100 mil habitantes.

Nas últimas 24 horas registaram-se ainda 33 novos casos em Díli, três em Ermera e dois em Manufahi, para um total de 98 novas infeções em todo o país, mais uma que o total de casos recuperados (97).

Timor-Leste tem atualmente 1.186 casos ativos e um total de 8.602 acumulados desde o início da pandemia.

Díli continua a ser a cidade com mais casos ativos (767), seguindo-se Baucau (169) e Covalima (87), sendo o município de Liquiçá, a oeste de Díli, o único sem casos ativos atualmente.

Globalmente, as autoridades timorenses realizaram nas últimas 24 horas um total 1.249 testes.

No que toca à vacinação, o CIGC refere que até às 10:00 de hoje em Timor-Leste receberam a primeira dose da vacina um total de 116.637 pessoas (15,5%) da população com mais de 18 anos, com 13.857 pessoas (1,84%) a receberem a segunda dose.

Em Díli, já receberam a primeira dose 93.578 pessoas, ou 43,8% da população com mais de 18 anos, e já receberam as duas doses 7.445 pessoas, ou 3,48%.

Atualmente há 26 pessoas no centro de isolamento de Vera Cruz, das quais duas em estado "grave/crítico", com recurso a ventilador, e nove em estado moderado.

ASP // JH

Lusa/Fim