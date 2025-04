"O navio Dona Tututa será parcialmente alocado à linha do sotavento, garantindo as ligações de passageiros e carga entre as ilhas do Maio, Fogo e Brava", informou, em comunicado.

A embarcação Dona Tututa estava a ligar outras ilhas no mapa da CV Interilhas, mas agora vai ter também de acudir às rotas do sul do arquipélago, que foram suspensas depois de ficarem sem o barco Liberdadi, a aguardar reparação.

O catamarã Liberdadi avariou e encalhou à entrada do porto da Praia, há três dias, com 144 passageiros (que saíram ilesos) quando fazia a ligação de época alta da capital para o Fogo, ilha que está a entrar no período das festas anuais, que atraem muitos visitantes -- nomeadamente da diáspora.

A CV Interilhas tem dois dos seus quatro barcos imobilizados.

Ao desviar o barco Dona Tututa para a linha do sotavento, a empresa vai fazer ajustes na programação na linha redonda (que liga as ilhas de São Vicente, São Nicolau, Sal, Boa Vista e Santiago) que serão publicados na Internet.

A ocorrência com o navio Liberdadi aconteceu numa semana com outros dois acidentes nos mares de Cabo Verde, igualmente sem vítimas.

No dia 14 de abril, o navio de carga "Nhô Padre Benjamim" afundou ao largo da ilha de São Nicolau e todos os 21 ocupantes foram transportados para outras embarcações que prestaram assistência, antes de o barco desaparecer sob as águas.

Na terça-feira, um barco de pesca cabo-verdiano com 19 tripulantes assentou num areal, numa praia da baía de Santana, ilha do Maio -- onde continua, a aguardar operações de rebocagem.

LFO // MLL

Lusa/Fim