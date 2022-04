"Sob o signo dos 48 anos" da Revolução de Abril, o festival regressa após dois anos de interregno, devido à pandemia de covid-19, para "festejar a liberdade, a cultura, o livro, a leitura e a vida em comunidade", referiu a promotora, a Câmara de Castro Verde, no distrito de Beja.

O "desafio" do festival é "celebrar a liberdade enquanto conceito e prática real, lembrando a história e olhando o futuro", numa parceria com as associações, coletividades e juntas de freguesia do concelho, frisou o município, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a autarquia, o festival vai incluir iniciativas em várias localidades do concelho, como espetáculos de música e teatro, feira do livro e as comemorações dos 48 anos da Revolução de 25 de Abril de 1974, dos 27 anos da Biblioteca Municipal de Castro Verde e do Dia Mundial do Livro.

Os 'pontapés de saída' do certame vão ser dados no dia 21 com a inauguração da Feira do Livro, às 18:00, junto à Biblioteca Municipal, onde decorrerá até dia 30, e o concerto de abertura, com Bárbara Tinoco, a partir das 21:30, no Cineteatro Municipal de Castro Verde.

Dos restantes espetáculos musicais, destaca-se o concerto comemorativo dos 48 anos do 25 de Abril, com a Banda Filarmónica 1.º de Janeiro e Fernando Pereira, no dia 24, e o concerto de encerramento do festival, com Mafalda Vasques, no dia 30, ambos a partir das 21:30, no Cineteatro Municipal de Castro Verde.

As comemorações da revolução vão incluir outras iniciativas na vila de Castro Verde, no dia 25, como um espetáculo piromusical, uma manhã com atividades culturais e desportivas e uma tarde popular animada pelo Grupo Etnográfico Amigos do Montenegro.

Também no dia 25, haverá uma assembleia municipal evocativa dos 48 anos da revolução, no Centro Cultural de Casével, e "Arruadas de Abril" animadas pela Banda Filarmónica 1.º de Janeiro, em cinco localidades do concelho.

Os 27 anos da Biblioteca Municipal de Castro Verde vão ser comemorados no dia 22, a partir das 21:30, com a apresentação de um livro de Raúl Minh'Alma e o cantar dos parabéns.

Já o Dia Mundial do Livro, no dia 23, vai ser evocado com uma sessão de histórias com o contador Bruno Batista, a partir das 17:00, na Biblioteca Municipal de Castro Verde.

A exposição "NCENAS - Arte no Plural", no Fórum Municipal e no Centro de Ideias e Negócios, a partir do dia 22, a 31.ª Gala Internacional do Acordeão, no dia 23, e a peça de teatro "Sexta-feira 13", pela companhia Ao Luar Teatro, no dia 29, no cineteatro municipal, e uma "Cãominhada", no dia 30, são outras iniciativas previstas para a vila de Castro Verde.

O programa inclui ainda danças de salão, dia 23, em Entradas, e animações com os grupos Porquesi, dia 29, em São Marcos da Ataboeira, e Cantarolando, dia 30, em Santa Bárbara de Padrões.

