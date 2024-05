"Não são só festas e festas não é só lazer. Festas são cultura, arte, educação, aprendizagens e são sentimento de pertença a um território e nós, executivo, devemos contribuir para que as pessoas continuem a manter este sentimento de pertença à sua terra", afirmou a vereadora do Pelouro da Câmara de Vila Real. Mara Minhava.

O município apresentou hoje, em conferência de imprensa, o programa das "Festas da Cidade 2024", que têm início este fim de semana e se prolongam até setembro.

Para a vereadora, as festas são também "uma forma de reavivar raízes" e são ainda "economia e turismo".

Mara Minhava acredita que o programa ajuda a atrair visitantes à cidade e que o facto de muitas iniciativas se realizarem no centro histórico impulsiona o comércio local.

Os concertos são gratuitos e, segundo referiu, o orçamento para as festas ronda os 300 mil euros.

O programa inclui mais de 100 atividades como os concertos de Bárbara Bandeira (09 de junho), Fernando Daniel (13 junho) os Quatro e Meia (28 de junho) e os Quinta do Bill (29 de junho).

Os Calema são atuar no Dia do Emigrante, a 07 de agosto, mas há ainda atuações dos Karetus, de tunas universitárias, a Orquestra Ligeira do Exército.

O programa de animação abrange a celebração dos três santos populares - Santo António, São João e São Pedro - e a 53.ª edição do Circuito Internacional de Vila Real, que decorre entre 28 e 30 de julho.

No Santo António realizam-se as marchas populares, onde participam as 20 freguesias do concelho, bem como a tradicional feira de gado e o concurso de gado maronês.

A Feira de São Pedro e as corridas automóveis coincidem no último fim de semana de junho, o que vai obrigar a uma reorganização da feira que deixa a Avenida Primeiro de Maio para se instalar na zona da Vila Velha.

Esse é ainda um fim de semana dedicado à olaria negra de Bisalhães, cujo processo de confeção foi incluído na lista do património cultural imaterial que necessita de salvaguarda urgente da Unesco, incluindo a Noite Negra e o tradicional jogo do panelo.

O festival Rock Nordeste decorre entre 21 e 22 de junho e, em julho, arrancam os Concertos de Verão do Teatro Municipal, bem como o Ciclo de Artes de Rua -- Arruada - que se estenderá pelo centro da cidade.

PLI // JAP

Lusa/Fim