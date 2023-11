"O reencontro das tre^s bandas, que surgiram ao longo das temporadas da se´rie 'Morangos com Ac¸u´car', ja´ ha´ muito esperado pelos fa~s, foi um dos pedidos que mais ecoaram durante este ano e que se vai tornar realidade a 08 de junho de 2024 no Passeio Mari´timo de Alge´s, em Oeiras", lê-se num comunicado hoje divulgado.

A série juvenil "Morangos com Açúcar" esteve em exibição na TVI entre 2003 e 2012, e foi este ano retomada, numa versão atualizada, com novo elenco e novas histórias, tendo como cenário o mesmo Colégio da Barra. A nova versão é exibida semanalmente na TVI e está também disponível na plataforma de 'streaming' Amazon Prime.

Pelos "Morangos com Açúcar" passaram atores e atrizes como Cláudia Vieira, Benedita Pereira, Pedro Teixeira, Filomena Cautela, João Catarré, Ana Guiomar, Mariana Monteiro, Diogo Amaral, Lourenço Ortigão e Sara Matos.

As três bandas que agora se juntam em palco eram formadas por alunos do Colégio da Barra, onde se desenrolava a história da série ao longo das várias temporadas.

A primeira banda a surgir foram os D'ZRT, cujo nome surgiu das iniciais das personagens dos quatro membros: David (Angélico Vieira, que morreu em 2011), Zé Milho (Vítor Fonseca), Ruca (Edmundo Vieira) e Tópê (Paulo Vintém).

O grupo separou-se em 2008, após editar dois álbuns de originais, "D'ZRT" e "Original", voltando os membros a juntar-se um ano depois para o lançamento do trabalho "D'ZRT Project". Este ano, regressaram aos palcos "numa digressa~o que levou mais de 120 mil pessoas a 12 salas lotadas por todo o país".

"Tal como os D'ZRT, que marcaram o ano de 2023 com o seu regresso aos palcos com a 'Encore Tour' apo´s uma ause^ncia de 12 anos, tanto os 4 Taste e as Just Girls marcam esta 'Reunia~o Morangos com Ac¸u´car', com o seu retorno aos palcos", refere a Everything is New.

Os 4 Taste, responsáveis por temas como "Sempre que te vejo" e "Só tu podes alcançar", são Luke D'Ec¸a, Ne´lson Patra~o, David Gama e Francisco Borges.

As Just Girls, que cantam temas como "Bye Bye Vou-me Divertir" e "A Vida te Espera", integram Diana Monteiro, Ana Maria Velez, Helga Posser e Kiara Timas.

Os bilhetes para o espetáculo "Morangos com Açúcar: A Reunião" já estão à venda e têm um custo entre os 12 e os 35 euros.

