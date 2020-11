"Durante a cimeira de alto nível 'África: Para uma Recuperação Sustentável do Setor Privado', organizada pelos bancos públicos de desenvolvimento, as instituições financeiras juntaram esforços para dedicar pelo menos 4 mil milhões de dólares [quase 3,4 mil milhões de euros] às empresas mais pequenas em África até final de 2021", lê-se no comunicado enviado à Lusa.

"A covid-19 coloca em perigo décadas de crescimento do setor privado e da criação de empregos em África e aumenta o desemprego, a desigualdade e a pobreza no continente", acrescenta-se no texto divulgado durante a reunião virtual em Paris dos bancos públicos cuja missão é financiar o desenvolvimento.

Entre as 15 instituições financeiras de desenvolvimento está a portuguesa SOFID, que também participou no encontro.

"Trata-se de um momento em que a união de esforços e a sua coordenação são imprescindíveis", comentou a presidente executiva da SOFID, Marta Mariz, acrescentando que "as empresas, nos países emergentes e em desenvolvimento, precisam de uma resposta do financiamento ao desenvolvimento, agora que sofrem as consequências de uma crise económica no mínimo desafiante".

África registou nas últimas 24 horas mais 318 mortos relacionados com a covid-19, aumentando para 46.272 o total de vítimas mortais do novo coronavírus, que já infetou 1.917.960 pessoas na região, segundo dados oficiais.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nos 55 Estados-membros da organização registaram-se nas últimas 24 horas, mais 13.140 casos de infeção com o novo coronavírus.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.275.113 mortos em mais de 51,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

