De acordo com a comparação feita pela Lusa entre as previsões de outubro do ano passado para 2025, e as feitas agora para este ano, só Cabo Verde e a Guiné Equatorial têm a estimativa de crescimento económico melhorada de forma significativa, mas ainda assim a Guiné Equatorial continua em recessão, que deverá ser de 3,1% em 2025, o que compara com a previsão de queda de 4,4% feita em outubro do ano passado.

Quanto a Angola, o Banco Mundial prevê agora que o segundo maior produtor de petróleo na África subsaariana cresça apenas 2,7%, quando em outubro de 2024 previa uma expansão de 2,9%, e faz também uma forte revisão da inflação, cuja previsão há seis meses apontava para 16,1%, e agora é de 25%, sendo um dos 14 países que entre os 47 da região têm uma inflação de dois dígitos.

Angola, aliás, juntamente com a Nigéria e a África do Sul, representa um peso para o crescimento da região, diz o Banco Mundial, apontando que sem estes três países, "o crescimento da região devia aumentar de 4% em 2024 para 4,5% este ano, acelerando ainda mais para 5,6% em 2026 e 2027".

O crescimento nestas três grandes economias deve acelerar de 2,5% em 2024 para 2,9% este ano, ficando-se pelos 3,1% nos próximos dois anos, e sempre abaixo do registado entre 2000 e 2019, período em que a média foi de 4,4% ao ano.

No relatório, o Banco Mundial revê ainda a expansão económica de Moçambique, no seguimento da crise pós-eleitoral, de 4% para 3% este ano, piorando a inflação, de 2,8% para 5,5%, e melhora a previsão para Cabo Verde, que deverá crescer 5,9% este ano, mais um ponto percentual que a previsão feita em outubro do ano passado.

A Guiné-Bissau deverá registar uma expansão de 5,1%, praticamente igual à previsão de 5% feita em outubro, e São Tomé e Príncipe tem uma ligeiro revisão em baixa, de 3,3% para 3,1%.

ANO 2025..................PIB.......INFLAÇÃO......DÍVIDA PÚBLICA ANGOLA....................2,7.........25,0..........72,2 CABO VERDE................5,9..........1,8.........104,6 GUINÉ-BISSAU..............5,1..........3,0..........80,5 GUINÉ EQUATORIAL.........-3,1..........2,9..........31,5 MOÇAMBIQUE................3,0..........5,5..........96,8 SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE.......3,1..........9,6..........40,3 FONTE: Pulsar de África, Banco Mundial, abril de 2025 ANO 2025..................PIB.......INFLAÇÃO......DÍVIDA PÚBLICA ANGOLA....................2,9.........16,1..........64,6 CABO VERDE................4,9..........2,0.........102,4 GUINÉ-BISSAU..............5,0..........2,0..........74,7 GUINÉ EQUATORIAL.........-4,4..........3,3..........34,3 MOÇAMBIQUE................4,0..........2,8..........98,7 SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE.......3,3.........12,0..........38,7 FONTE: Pulsar de África, Banco Mundial, outubro de 2024 VALORES em percentagem face ao ano anterior

