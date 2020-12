"Temos o registo da perda de 120.000 postos de trabalho, com maior incidência no norte do país, o que vale a pena mencionar pela sensibilidade da região", referiu, durante a conferência sobre "As Perspetivas Económicas Regionais para África Subsaariana", promovida hoje, via Internet, pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

A crise afetou com maior incidência os setores de hotelaria e turismo, transportes e educação, sem contar com a perda de oportunidades de trabalho no setor informal.