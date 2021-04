"Para alcançarmos com sucesso o processo de gestão e redução do risco de desastres, deveremos fazer uma gestão detalhada dos comités existentes, assim como a preparação de uma estratégia funcional que nos vai guiar na criação ou revitalização dos comités", disse Luísa Meque, presidente do INGD.

A responsável falava durante uma reunião de arranque dos trabalhos para a criação e revitalização dos 1.500 comités de gestão de risco de desastres, que se espera que até 2023 entrem em funcionamento.

Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas mudanças climáticas no mundo, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais.

Um total de 96 pessoas morreu devido aos ciclones e outros desastres naturais no país, na atual época chuvosa, de acordo com dados do Governo.

As intempéries afetaram 676.314 pessoas e causaram ainda 150 feridos.

