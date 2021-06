"É importante dizer que a presença do Banco Europeu de Investimento na Guiné-Bissau vem na sequência tomada de perdão da dívida da Guiné-Bissau", disse o secretário de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais, José Carlos Casimiro.

A missão do Banco Europeu de Desenvolvimento chegou na terça-feira a Bissau e vai permanecer no país até sábado.

Segundo o secretário de Estado, que falava no final do encontro, o perdão da dívida "vai permitir o reativar das relações com aquela instituição" e permitir que a Guiné-Bissau tenha de novo acesso a empréstimos.

"Foi feita uma apresentação sobre as grandes intervenções do Banco Europeu de Investimento em várias partes do mundo e apontaram as principais prioridades para a Guiné-Bissau que são a inovação, ambiente, infraestruturas e pequenas e médias empresas", afirmou o secretário de Estado.

José Carlos Casimiro explicou que aquelas prioridades coincidem com as prioridades do programa do Governo.

A missão do Banco Europeu de Investimento vai durante o resto da semana realizar encontros com vários ministros guineenses.

Para o secretário de Estado, a presença da missão na Guiné-Bissau é um "sinal muito importante".

"É sinal de que efetivamente estamos a mobilizar mais parceiros para o desenvolvimento da Guiné-Bissau o que vai permitir financiar vários projetos em carteira", salientou.

MSE // LFS

Lusa/Fim