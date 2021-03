Esta será a primeira vez este ano que o supervisor do sistema financeiro vai divulgar projeções para a economia portuguesa, podendo manter, rever em alta ou em baixa os valores para que apontava quando, no final do ano passado, divulgou o Boletim Económico de dezembro.

Na ocasião, o Banco de Portugal estimava que o Produto Interno Bruto (PIB) subisse 3,9% em 2021, apontando ainda para um crescimento de 4,5% em 2022 e de 2,4% em 2023.

A recuperação projetada pelo BdP para 2021 é mais pessimista do que a do Governo, que espera um crescimento do PIB de 5,4%, e da generalidade das instituições que faz projeções sobre Portugal.

Apenas a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) espera um desempenho mais negativo, estimando que a economia portuguesa avance 1,7% este ano.

O impacto da pandemia de covid-19 na atividade económica levou o banco central a projetar uma taxa de desemprego de 8,2% para 2021 e ligeiras descidas nos dois anos seguintes, para 8,1% em 2022 e 7,4% em 2023.

Também neste indicador, o organismo liderado por Mário Centeno surge como menos otimista que o Governo que, quando apresentou a proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), projetou uma taxa de desemprego de 8,2% para este ano.

