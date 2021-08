Num comunicado, tornado público hoje, o BNA anuncia a revogação das licenças da Cristalpay -- Sociedade de Remessas de Valores Lda, Goo Transfer -- Sociedade de Remessas Lda, Eurodólar -- Casa de Câmbios Lda, Dakota -- Casa de Câmbios Lda e Celecâmbios -- Casa de Câmbios Lda.

O banco central angolano aponta o "incumprimento reiterado das normas" que regem a atividade das instituições financeiras não bancárias e a "inatividade por período superior a seis meses" como as razões da revogação das licenças das referidas instituições.

O BNA informa, na mesma nota, que reconhece a caducidade das licenças de três outras instituições financeiras não bancárias, nomeadamente Lezinho -- Sociedade de Microcrédito Lda, Credilease -- Sociedade de Locação Financeira S.A e Syridian -- Sociedade Prestadora de Serviços de Pagamentos Lda "por não terem iniciado sua atividade dentro prazo legalmente estabelecido".

As referidas instituições financeiras não bancárias, refere o BNA, "são liquidadas" de acordo com os procedimentos judiciais em geral aplicáveis às empresas comerciais "por força do disposto do n.º3 do artigo 320.º da Lei Geral das Instituições Financeiras".

