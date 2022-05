O avião Cessna 182 desapareceu do radar por volta das 09:25 (10:25 em Lisboa) quando voava em direção da Alemanha, segundo uma declaração da polícia.

As autoridades enviaram equipas de resgate e estão a revistar a área com drones, acrescentou a polícia, através de um comunicado que não especificava quantas pessoas se encontravam no avião.

